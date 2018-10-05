В Риге начинают поиск лучших предпринимателей-стартаперов в области новых технологий

Победители конкурса смогут претендовать на денежный приз в размере 20 000 евро, непрямое финансирование в размере 80 000 евро на аренду офисных помещений и менторскую поддержку, а также более чем на 50 различных других инструментов поддержки, приблизительной общей стоимостью 100 000 евро.

Руне Тайль (Rune Theill), соучредитель и руководитель Rockstart: “Digital Freedom Festival – это уникальная конференция, она бросает вызов роли status quo в области технологий в обществе. Эта небольшая конференция является идеальным местом для налаживания взаимных контактов и обмена идеями среди единомышленников. Команда Rockstart установила множество очень ценных контактов, мы встретили талантливых начинающих предпринимателей, поэтому в этом году у нас большие ожидания!”

Отобранные для конкурса предприниматели-стартаперы получат возможность представить свою идею местным и международным инвесторам, средствам массовой информации и другим посетителям фестиваля. А 3 лучшие стартаповые команды смогут представить своё предприятие на большой сцене Digital Freedom Festival 30 ноября 2018 года.

Дагния Леиня, соучредитель Digital Freedom Festival: “Совместно с нашим верным партнёром Rockstart мы хотели бы предоставить ещё одну возможность для предпринимателей-стартаперов заявить о себе большому миру технологий. Убедительная презентация продукта составляет 30% гарантии успеха, поэтому будьте готовы к трудной борьбе за сердца и финансы инвесторов”.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 19 октября 2018 года, заполнив анкету заявки здесь. Финалисты (10-15 предприятий) будут объявлены 2 ноября 2018 года.

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В прошлом году победителем конкурса Rockstart стало украинское предприятие Let’s Enhance, которое разрабатывает технологию для улучшения разрешения и предотвращения зернистости изображения путём заполнения недостающих частей, что позволяет изображению выглядеть естественно.