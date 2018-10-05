Дания построит новый остров возле Копенгагена

Идея может быть полностью финализирована к 2070 году. На острове предлагают возвести жилье для 35 тысяч человек. Кроме того, остров будет защищать город от повышения уровня моря, сказал премьер.

"Столица быстро развивается, строится, как никогда. Это хорошо. Но это также означает, что в конце концов в Копенгагене закончатся участки, и именно поэтому мы хотим построить новый остров", - сказал Расмуссен Korrespondeny.net.

Проект, который условно назвали Lynetteholm, требует инвестиций в размере около 20 млрд датских крон (3,1 миллиарда долларов), включая построение тоннеля и линии метро. Со временем, отметил Расмуссен, проект будет самофинансироваться.