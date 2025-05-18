Россия задержала танкер, вышедший из эстонского порта

Суда, выходящие из порта Силламяэ, следуют через территориальные воды Российской Федерации, поскольку этот маршрут более безопасен для крупных судов, чем плавание между мелями в эстонском морском пространстве, пояснила BNS пресс-служба ведомства.

Такой безопасный маршрут судоходства, не пересекающий государственные границы, был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией, напомнило ведомство.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, отдел управления судоходством Департамента транспорта Эстонии вместе с лоцманами будет направлять суда в Силламяэ и из Силламяэ через территориальные воды Эстонии.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна в связи с этим инцидентом заявил, что решение России задержать танкер свидетельствует о ее непредсказуемости. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает вести себя непредсказуемо, поэтому в будущем суда будут направляться по другой траектории", - сказал Цахкна.

Он подтвердил, что танкер шел по ранее согласованному с Россией маршруту.

"Этот навигационный маршрут, который был выбран для обеспечения безопасности мореплавания и не проходит строго по государственным границам, был установлен по взаимной договоренности между Россией, Эстонией и Финляндией. Я также проинформировал наших союзников об этом инциденте", - добавил Цахкна.

Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Когда судно вышло из Силламяэ, оно перевозило сланец и направлялось в Роттердам.