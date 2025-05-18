Россия задержала танкер, вышедший из эстонского порта

Отдел управления судоходством Департамента транспорта Эстонии, который ежедневно следит за движением судов в территориальных водах страны, обнаружил в воскресенье, 18 мая, что Российская Федерация перехватила нефтеналивной танкер Green Admire под либерийским флагом, который следовал из порта Силламяэ по согласованному маршруту через российскую морскую зону.
Суда, выходящие из порта Силламяэ, следуют через территориальные воды Российской Федерации, поскольку этот маршрут более безопасен для крупных судов, чем плавание между мелями в эстонском морском пространстве, пояснила BNS пресс-служба ведомства.
Такой безопасный маршрут судоходства, не пересекающий государственные границы, был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией, напомнило ведомство.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, отдел управления судоходством Департамента транспорта Эстонии вместе с лоцманами будет направлять суда в Силламяэ и из Силламяэ через территориальные воды Эстонии.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в связи с этим инцидентом заявил, что решение России задержать танкер свидетельствует о ее непредсказуемости. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.
"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает вести себя непредсказуемо, поэтому в будущем суда будут направляться по другой траектории", - сказал Цахкна.
Он подтвердил, что танкер шел по ранее согласованному с Россией маршруту.
"Этот навигационный маршрут, который был выбран для обеспечения безопасности мореплавания и не проходит строго по государственным границам, был установлен по взаимной договоренности между Россией, Эстонией и Финляндией. Я также проинформировал наших союзников об этом инциденте", - добавил Цахкна.
Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Когда судно вышло из Силламяэ, оно перевозило сланец и направлялось в Роттердам.
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