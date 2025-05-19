В этом году, за несколько дней до выборов, опросы общественного мнения давали Симиону уже 47,8% поддержки населения. Это объясняется тем, что многие избиратели просто устали от многолетнего чередования одних и тех же политических сил, которые ассоциируются с неэффективностью и громкими обещаниями без реальных результатов, считают эксперты.

Фото: BBC

"Да неважно, какой кандидат победит. Я думаю, что для нас, обычных граждан, ничего не изменится: цены вырастут, дороги так и не отремонтируют, все будет расти — кроме зарплат и пенсий" — сказала Би-би-си избирательница Елена из Бухареста. И такое мнение в день голосования можно было услышать очень часто.

На этом фоне радикальные кандидаты воспринимаются многими как новые лица, бросающие вызов устоявшейся системе. Часть избирателей отдает голос ультраправым не столько из-за политической программы, сколько в знак протеста против нынешнего положения дел, не особенно разбираясь в сути политической повестки. Другие искренне поддерживают популистские лозунги, надеясь, что изоляционизм поможет решить экономические проблемы страны.

"Подъем ультраправых наблюдается сейчас повсюду, но в Центральной и Восточной Европе, учитывая наследие многих лет тоталитаризма, ситуация может развиваться более быстрыми темпами. Общество может прийти в точку, в которой демократия — это только видимость", — считает аналитик и историк Ион Ионицэ (цитата по Reuters).

Фото: BBC