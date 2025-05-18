Бизнесмен: Будущее Украины и глобальной безопасности зависит от Трампа

Именно поэтому Путин отказывается разговаривать с Зеленским, а предпочитает Трампа, так как видит, что от него можно получить больше уступок, чем от Киева.

"Если эта встреча Путина и Трампа состоится, она определит не только исход текущих переговоров, но и будущее Украины. Президент Трамп должен потребовать, чтобы Путин встретился с Зеленским лицом к лицу. Эта война закончится за столом переговоров, а не на поле боя, и это благородная цель. Однако любое соглашение о мире должно начинаться с простой истины: Украина - суверенное и независимое европейское государство, пользующееся полной поддержкой Запада. Она никогда не вернется в сферу влияния Москвы", - подчеркнул Эшкрофт.

Если никто не сможет донести это до Кремля, то станет ясно, что любое прекращение огня будет временным, и война рано или поздно возобновится с новой силой, считает эксперт.

В конце концов, у Трампа есть реальные рычаги влияния. В настоящее время Конгресс США рассматривает закон о санкциях против России, которые могут быть введены, если Россия откажется от нормальных переговоров. Эти санкции предусматривают введение тарифов до 500% для стран, покупающих российские нефть и газ, что, безусловно, нанесет очень болезненный удар по и без того не очень стабильной российской экономике.