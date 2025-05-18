Бизнесмен: Будущее Украины и глобальной безопасности зависит от Трампа

Президент США держит в руках сильные карты и против России, и против других стран, которые могут оказать давление на страну-агрессора, чтобы добиться реального мира в Украине. Однако Трамп должен грамотно разыграть эти карты, поскольку от того, как он будет действовать, зависит и будущее Украины, и глобальная безопасность.
Как сказал газете The Telegraph бизнесмен и социолог Лорд Эшкрофт, впервые с момента вторжения России на Украину в 2014 году Путин оказался фактически загнанным в угол.
"Журналисты устремились в Стамбул в надежде стать свидетелями исторического события. Однако их ждало сильное разочарование", - сказал Эшкрофт.
Он отметил, что Путин в своей классической манере отправил на переговоры вместо себя делегацию низшего звена (в конце концов, именно Путин потребовал прямых переговоров с Украиной). Это не случайно, потому что Путин считает, что поднял себя до уровня Трампа и тем самым унизил Зеленского.
"Американцы на крючке. Сейчас появились сообщения о том, что обе администрации [США и России] организуют встречу Трампа и Путина, чтобы остановить убийства на фронте", - отмечает бизнесмен.
Эшкрофт отмечает, что тот факт, что Украина продолжает настаивать на встрече Зеленского и Путина, очень важен, поскольку эти переговоры будут касаться не только военных или политических результатов, но и суверенитета Украины.
"Реальной угрозой для Путина всегда была независимость Украины. Украина, которая является независимым и демократическим славянским государством, находится рядом с Россией, но выбрала свой собственный путь. Кремль рассматривает это как вирус, который необходимо сдержать, пока он не вырвался за пределы Украины", - говорит Эшкрофт.
Именно поэтому Путин отказывается разговаривать с Зеленским, а предпочитает Трампа, так как видит, что от него можно получить больше уступок, чем от Киева.
"Если эта встреча Путина и Трампа состоится, она определит не только исход текущих переговоров, но и будущее Украины. Президент Трамп должен потребовать, чтобы Путин встретился с Зеленским лицом к лицу. Эта война закончится за столом переговоров, а не на поле боя, и это благородная цель. Однако любое соглашение о мире должно начинаться с простой истины: Украина - суверенное и независимое европейское государство, пользующееся полной поддержкой Запада. Она никогда не вернется в сферу влияния Москвы", - подчеркнул Эшкрофт.
Если никто не сможет донести это до Кремля, то станет ясно, что любое прекращение огня будет временным, и война рано или поздно возобновится с новой силой, считает эксперт.
В конце концов, у Трампа есть реальные рычаги влияния. В настоящее время Конгресс США рассматривает закон о санкциях против России, которые могут быть введены, если Россия откажется от нормальных переговоров. Эти санкции предусматривают введение тарифов до 500% для стран, покупающих российские нефть и газ, что, безусловно, нанесет очень болезненный удар по и без того не очень стабильной российской экономике.
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