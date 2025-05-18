Видео Отказ от русского как второго иностранного дополнительно потребует 300-350 учителей

NP: Чего вы ожидаете от Минобразования? Не было ли это решение поспешным?

И.Л.:Я думаю, что нужно было подготовить базу. Чтобы были учителя, которым мы можем предложить работу. Но еще не слишком поздно. Мы могли бы предложить обучение испанскому языку с самых азов. Надеемся на поддержку.