На новой неделе ряд министров и президент отправятся в поездки, а премьер - в отпуск

При этом премьер-министр Эвика Силиня на следующей неделе, с 19 по 25 мая, будет находиться в отпуске. В это время обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис со вторника, 20 мая, по четверг, 22 мая, будет находиться в командировке в Бельгии. В это время его обязанности будет исполнять Либина-Эгнере. Министр иностранных дел Байба Браже также отправится в Бельгию 20 мая, но ее командировка продлится до среды, 21 мая. В это время обязанности министра иностранных дел в Латвии будет исполнять министр климата и энергетики Каспар Мелнис.

Министр обороны Андрис Спрудс с 19 по 21 мая будет находиться в Бельгии, а с 22 по 23 мая - в Эстонии. Исполняющим обязанности министра обороны назначен министр сообщения Атис Швинка.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня с 19 по 21 мая посетит Польшу. На этот период ее будет замещать министр культуры Агнесе Лаце.

Министр финансов Арвил Ашераденс 22 и 23 мая будет находиться в командировке в Ирландии, а 24 и 25 мая ему был предоставлен отпуск. В эти дни его обязанности будет исполнять министр образования и науки Даце Мелбарде.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также будет находиться за пределами страны с 17 по 21 мая, посещая японские города Токио и Осаку. В это время его обязанности будет исполнять спикер Сейма Дайга Миериня.