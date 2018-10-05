В водах Австралии впервые от укуса морской змеи умер мужчина
5 октября 2018, 16:37
У северного побережья Австралии морская змея укусила 23-летнего британца. Мужчина умер. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает The Guardian.
Отмечается, что змея укусила мужчину, когда он вытащил рыбацкую сеть. Судно находилось в 70 морских милях (около 130 километров) от острова Грут-Айленд.
Когда лодка наконец доплыла до берега, медикам оставалось констатировать смерть британца, передает Korrespondent.net.
СМИ сообщают, что морские змеи считаются неагрессивными, редко атакуют людей, если их не провоцировать.
В водах Австралии это первый смертельный случай укуса морской змеи.