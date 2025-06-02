Сотрудники RAKUS требуют объяснений по поводу отставки главы больницы

Сотрудники Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS) в письме к должностным лицам требуют обеспечить финансирование строительства корпуса инфектологии и реконструкции Латвийского онкологического центра (LOC), а также разъяснить причины отставки предыдущего председателя правления больницы Нормунда Станевича. Об этом говорится в письме, оказавшемся в распоряжении агентства LETA, под которым подписались более 200 сотрудников.
В письме указывается, что отставка Станевича вызвала у персонала "возмущение и подозрения в недобросовестном влиянии со стороны совета". В связи с этим сотрудники требуют от Министерства здравоохранения объяснений, почему те или иные лица назначаются в совет больницы и почему эти решения принимаются без открытого информирования.
"В настоящее время в совете находятся политически назначенные члены, которые, возможно, не соответствуют своей должности, не действуют в интересах больницы и дают основания сомневаться в принимаемых ими решениях", - говорится в письме.
Кроме того, сотрудники просят премьер-министра Эвику Силиню встретиться с коллективом больницы, чтобы разъяснить ситуацию с финансированием, а также сделать все возможное для обеспечения прозрачного управления, исключив любые подозрения в давлении на сотрудников.
Одновременно в письме содержится просьба предпринять шаги для восстановления и укрепления доверия между коллективом RAKUS и Министерством здравоохранения, а также обеспечить такую работу совета, которая способствовала бы успешной деятельности и устойчивому развитию больницы в соответствии с ведущими европейскими стандартами.
Сотрудники подчеркивают, что проекты по строительству LOC и корпуса инфектологии - это два одинаково важных, давно планируемых и социально значимых проекта для всей Латвии.
Описывая текущую ситуацию, авторы письма отмечают, что на RAKUS возложена ответственность, вынуждающая делать "циничный выбор, связанный с неспособностью госуправления выполнить ранее данные обещания, постоянной игрой вокруг перераспределения выделенных средств и бессистемным подходом к сфере здравоохранения".
Кроме того, в письме указывается, что в этом году RAKUS столкнулась с самым крупным сокращением финансирования среди всех медучреждений Латвии - на 10,2 миллиона евро, или на 6,3%. Это значительное снижение, особенно в условиях, когда число пациентов продолжает расти.
Так, в прошлом году число пациентов, прошедших стационарное лечение в Восточной больнице, увеличилось почти на 1800 человек, количество проведенных операций - более чем на 8000, а число амбулаторных консультаций и визитов - почти на 114 000. Тенденции текущего года свидетельствуют о продолжении роста. Например, за первые три месяца 2025 года в Клинике неотложной медицины и приема пациентов обслужено 20 930 человек - на 1325 больше, чем годом ранее.
Письмо подписали более 200 врачей, медсестер, специалистов и других сотрудников больницы.
Ранее сообщалось, что прежний председатель правления RAKUS Нормунд Станевич подал в отставку.
Станевич, возглавлявший больницу с 27 апреля 2023 года, пояснил, что принял такое решение из-за отсутствия конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за различий в видении будущего здравоохранения.
Председатель совета Эдгар Лабсвирс заявил, что отставка была результатом обоюдного соглашения.
Это решение последовало вскоре после того, как стало известно о переносе сроков реконструкции Латвийского онкологического центра больницы RAKUS, поскольку на ее проведение может не хватить денег. По данным Латвийского телевидения, Министерство здравоохранения планирует крупное перераспределение средств - планируется попросить вернуть ранее выделенные средства на строительство запланированного корпуса В Клинической университетской больницы им Страдиня (PSKUS), чтобы завершить работы по корпусу А2. Программа пришла к выводу, что денег на запланированные планы RAKUS не хватит.
Министр здравоохранения Хосам Абу-Мери пояснил, что для сохранения европейского финансирования необходимо наконец завершить затянувшееся строительство корпуса A2 PSKUS. По его словам, на это потребуется больше средств, чем ожидалось изначально. Министр подчеркнул, что сейчас PSKUS вернут деньги, которые ранее были перераспределены на строительство корпуса инфектологии RAKUS.
"Это деньги корпуса B PSKUS, которые мы в свое время передали RAKUS, когда появилась возможность провести закупку и осуществить крупный проект. Но вы помните, что в прошлом году закупка не состоялась. Теперь эти средства возвращаются PSKUS, так как нужно завершить корпус A2. Эти средства, которые сейчас перераспределяют от RAKUS - это на самом деле деньги PSKUS", - пояснил министр.
Комментируя ситуацию, Станевич ранее заявил агентству LETA, что для реализации реконструкции Латвийского онкологического центра государство должно было бы позволить RAKUS взять заем, который медицинское учреждение впоследствии бы вернуло.
"Именно так развиваются все предприятия", - подчеркнул он, добавив, что предлагал этот вариант министру здравоохранения, но разрешения так и не получил.
По словам Станевича, со стороны руководства больницы было сделано все возможное, но теперь вопрос о финансовом источнике для реконструкции должен решаться на государственном уровне.
Характеризуя неприемлемые условия в операционном блоке LOC, Станевич отметил, что в настоящее время операции приходится проводить сразу двум пациентам в одном помещении, что недопустимо в современных условиях и напоминает военную медицину.
По его мнению, риторика министра Абу-Мери о перераспределении средств между PSKUS и RAKUS фактически "ставит клинические университетские больницы друг против друга", что недопустимо.
"На самом деле это деньги пациентов, а не PSKUS, RAKUS или LOC - и именно они сейчас делятся", - подчеркнул Станевич.
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