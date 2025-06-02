Сотрудники RAKUS требуют объяснений по поводу отставки главы больницы

Министр здравоохранения Хосам Абу-Мери пояснил, что для сохранения европейского финансирования необходимо наконец завершить затянувшееся строительство корпуса A2 PSKUS. По его словам, на это потребуется больше средств, чем ожидалось изначально. Министр подчеркнул, что сейчас PSKUS вернут деньги, которые ранее были перераспределены на строительство корпуса инфектологии RAKUS.

"Это деньги корпуса B PSKUS, которые мы в свое время передали RAKUS, когда появилась возможность провести закупку и осуществить крупный проект. Но вы помните, что в прошлом году закупка не состоялась. Теперь эти средства возвращаются PSKUS, так как нужно завершить корпус A2. Эти средства, которые сейчас перераспределяют от RAKUS - это на самом деле деньги PSKUS", - пояснил министр.

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Комментируя ситуацию, Станевич ранее заявил агентству LETA, что для реализации реконструкции Латвийского онкологического центра государство должно было бы позволить RAKUS взять заем, который медицинское учреждение впоследствии бы вернуло.

"Именно так развиваются все предприятия", - подчеркнул он, добавив, что предлагал этот вариант министру здравоохранения, но разрешения так и не получил.

По словам Станевича, со стороны руководства больницы было сделано все возможное, но теперь вопрос о финансовом источнике для реконструкции должен решаться на государственном уровне.

Характеризуя неприемлемые условия в операционном блоке LOC, Станевич отметил, что в настоящее время операции приходится проводить сразу двум пациентам в одном помещении, что недопустимо в современных условиях и напоминает военную медицину.

По его мнению, риторика министра Абу-Мери о перераспределении средств между PSKUS и RAKUS фактически "ставит клинические университетские больницы друг против друга", что недопустимо.

"На самом деле это деньги пациентов, а не PSKUS, RAKUS или LOC - и именно они сейчас делятся", - подчеркнул Станевич.