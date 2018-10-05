Олег Сенцов заявил, что его заставили прекратить голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний срок заключения, рассказал, почему прекратил голодовку. Его заявление "Новой газете" передал адвокат Дмитрий Динзе.
По утверждению Сенцова, прекратить голодовку его вынудили, не учитывая его мнения. Он прекратит голодовку с субботы, 6 октября.
"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается", - говорится в его заявлении.
"Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей. Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - продолжает режиссер, передает BBC.
О том, что Сенцов прекратил голодовку, утром 5 октября объявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По словам представителя ФСИН, для того, чтобы вывести Сенцова из голодовки, для него разработали специальную диету "лучшие диетологи Москвы".
По информации главы СПЧ Михаила Федотова, заявление о прекращении голодовки Сенцов написал в присутствии своих адвокатов.