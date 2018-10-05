Олег Сенцов заявил, что его заставили прекратить голодовку

По утверждению Сенцова, прекратить голодовку его вынудили, не учитывая его мнения. Он прекратит голодовку с субботы, 6 октября.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается", - говорится в его заявлении.

"Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей. Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - продолжает режиссер, передает BBC.

О том, что Сенцов прекратил голодовку, утром 5 октября объявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По словам представителя ФСИН, для того, чтобы вывести Сенцова из голодовки, для него разработали специальную диету "лучшие диетологи Москвы".