Apple и Amazon опровергли сообщения о шпионских чипах в серверах

Компании Apple и Amazon Web Services (AWS) опровергли в пятницу, 5 октября, сообщения о том, что в материнских платах, произведенных по их заказу, могут быть установлены китайские микрочипы для шпионажа. Apple никогда не обнаруживал ни на одном из своих серверов ни "зловредных чипов", ни каких-либо подобных манипуляций или изъянов, сообщает пресс-служба компании.
Apple заверяет, что ни разу не связывалась по поводу инцидентов такого рода с американским Федеральным бюро расследований (ФБР) "или другой службой", а также не имеет сведений о подобных расследованиях. AWS, "дочка" Amazon, в свою очередь, также назвала неверными сообщения об обнаружении шпионских чипов.
Ранее издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на ряд осведомленных источников сообщило, что Amazon и Apple в 2015 году обнаружили в материнских платах для серверов шпионские микрочипы, установленные военной разведкой КНР. Платы, по информации собеседников Bloomberg, были разработаны китайскими субподрядчиками компании Super Micro Computer Inc., одной из крупнейших в мире в этой отрасли. Как выяснилось в ходе проверки, встроенные в Китае чипы, размером не больше зерна риса, позволяют хакерам проникать в серверные операционные системы, пишет издание, передает Deutsche Welle.
Super Micro Computer Inc. и министерство иностранных дел Китая в свою очередьтакже опровергли сообщения об установке микрочипов в материнские платы с целью слежки.