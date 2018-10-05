Apple и Amazon опровергли сообщения о шпионских чипах в серверах

Apple заверяет, что ни разу не связывалась по поводу инцидентов такого рода с американским Федеральным бюро расследований (ФБР) "или другой службой", а также не имеет сведений о подобных расследованиях. AWS, "дочка" Amazon, в свою очередь, также назвала неверными сообщения об обнаружении шпионских чипов.

Ранее издание Bloomberg Businessweek со ссылкой на ряд осведомленных источников сообщило, что Amazon и Apple в 2015 году обнаружили в материнских платах для серверов шпионские микрочипы, установленные военной разведкой КНР. Платы, по информации собеседников Bloomberg, были разработаны китайскими субподрядчиками компании Super Micro Computer Inc., одной из крупнейших в мире в этой отрасли. Как выяснилось в ходе проверки, встроенные в Китае чипы, размером не больше зерна риса, позволяют хакерам проникать в серверные операционные системы, пишет издание, передает Deutsche Welle.