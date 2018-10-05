Пт, 5.10.2018
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Эксперт: явка избирателей может быть немного выше, чем обычно

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Филлип Раевский

ФОТО: LETA

На этих выборах в Сейм явка граждан может быть немного выше, чем на предыдущих выборах, считает политолог Филипп Раевский.

Он прогнозирует, что явка будет "качественной", что связано с очень серьезной конкуренцией между партиями, которая заставляет их искать и мобилизовывать своего избирателя.

С точки зрения Раевского, число тех, кто в течение трех дней проголосовал досрочно, достаточно велико.

Как сообщалось, в течение трех дней досрочно проголосовали 2,18% избирателей Латвии.

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