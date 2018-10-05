Эксперт: явка избирателей может быть немного выше, чем обычно
5 октября 2018, 19:51
На этих выборах в Сейм явка граждан может быть немного выше, чем на предыдущих выборах, считает политолог Филипп Раевский.
Он прогнозирует, что явка будет "качественной", что связано с очень серьезной конкуренцией между партиями, которая заставляет их искать и мобилизовывать своего избирателя.
С точки зрения Раевского, число тех, кто в течение трех дней проголосовал досрочно, достаточно велико.
Как сообщалось, в течение трех дней досрочно проголосовали 2,18% избирателей Латвии.