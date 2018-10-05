Родители съездили в отпуск и забыли пятилетнего ребенка в аэропорту

Когда прохожие заметили разгуливающую по зданию аэропорта девочку, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники службы безопасности объявили по громкой связи, что ребенок потерялся, однако за ним никто не явился. Тогда девочку отвезли в полицейский участок в Штутгарте, откуда ее потом забрали родители, передает Lenta ru.