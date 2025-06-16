Москва сообщает, что США отменили запланированные переговоры по посольствам

Москва не объяснила, почему Вашингтон принял такое решение, и США пока не прокомментировали его.

Обе стороны ранее дважды встречались в Стамбуле для обсуждения вопросов диппредставительств. Следующая встреча должна была состояться в Москве, сообщил на прошлой неделе в интервью посол России в США.

"По инициативе американских переговорщиков следующая встреча (...) была отменена. Мы надеемся, что пауза, которую они взяли, будет не слишком долгой", - заявила представитель пресс-службы МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом пытался улучшить отношения с Кремлем, обратившись к Владимиру Путину и инициировав прямые переговоры двух сторон. С тех пор российские и американские официальные лица встречались неоднократно, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе войну на Украине, экономические связи и технические вопросы, такие как дипломатические представительства.

Из-за выдворения дипломатов посольства России и США годами работали в ограниченном режиме.