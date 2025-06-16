Главное за 16 июня Задержание Росликова, масштабное отмывание денег и расширение списка персон нон грата

Экс-депутат Сейма Алексей Росликов был задержан и допрошен Службой государственной безопасности, Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами - страдают мирные жители, а в список персон нон грата Латвии включены еще два имени. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Утром в понедельник, 16 июня, Служба государственной безопасности (VDD) задержала и допросила бывшего депутата Сейма Алексея Росликова (Стабильности!"), сообщает агентство LETA.
Управление по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции при поддержке прокуратуры Рижского судебного округа завершило расследование уголовного процесса против организованной группы лиц по подозрению в отмывании денег в крупном размере, сообщает Госполиция.
В понедельник, 9 июня, сотрудники муниципальной полиции Риги (RVPP) доставили домой женщину, внешний вид и поведение которой свидетельствовали о пребывании в состоянии сильного алкогольного опьянения. В квартире женщины полицейские нашли пятерых несовершеннолетних детей и собак, которые покусали стража порядка, сообщает столичная муниципальная полиция.
В Риге полиция в автомобиле констатировала трех человек, которые, возможно, находились в состоянии наркотического опьянения, кроме того, в салоне были найдены упаковки с подозрительным веществом, сообщили агентству LETA в муниципальной полиции Риги.
Есть мужчины с утонченным вкусом: они могут отличить хороший коньяк от среднего и оценить качество виски. И есть господин из Латгале, вкус которого столь же эклектичен, как и его методы - в его списке покупок уживаются Hennessy и сосиски Rakveres, французский ром и спортивные носки. Одна мелочь - за свои покупки он не платил. Решение Резекненского суда, попавшее в распоряжение портала Apollo.lv, раскрывает не только марафон краж, но и историю, которая гораздо темнее украденной бутылки Jack Daniels. Историю, главную роль в которой сыграли приставленный к горлу нож и отчаянный побег через окно.
За рубежом:
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в список персон нон грата включила российского актера Павла Прилучного и пропагандистку, многолетнее лицо Первого канала Екатерину Андрееву, сообщает агентство LETA.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил на телеканале Fox News, что некоторые из американских систем противодействия беспилотникам, ранее развернутых в Украине, были перемещены на Ближний Восток. Он объяснил, что решение было принято для защиты американских военных сил в регионе.
Армия Израиля в понедельник заявила, что получила контроль над воздушным пространством Тегерана и минувшей ночью уничтожила треть пусковых платформ иранских ракет "земля-земля".
В результате ракетных ударов Ирана по Израилю прошедшей ночью были убиты пять и ранены 92 человека, сообщила в понедельник израильская служба по чрезвычайным ситуациям, пишет ВВС. Изначально сообщалось о трех погибших.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров в Стамбуле, Россия вернула Украине еще 1245 тел людей, сообщил Киев в понедельник, пишет AFP.
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Засулаукс и Шампетерис - это как Босния и Герцеговина? Сколько километров отсюда до Голливуда? Что не поделили боевые ребята в косухах из Засулаукса и ребята с битами из Золитуде? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".
Франческа Джованнини, эксперт по ядерному сдерживанию из Гарвардского университета, отмечает: тот факт, что Украина еще в 1994 году, подписывая Будапештский меморандум, добивалась гарантий безопасности, показывает, что уже тогда украинцы понимали опасность, исходящую от России, и не были наивны в этом вопросе, сообщает Rus.Postimees.
Иева переехала в США со своими двумя детьми более 20 лет назад, потому что ей было трудно сводить концы с концами без какой-либо поддержки от бывшего мужа. Проработав много лет в сфере продаж, в прошлом году она решила вернуться в Латвию. Иева тосковала по дому. Дорогостоящее здравоохранение также стало стимулом к возвращению. Более того, она уже отработала необходимое количество лет для получения пенсии в США.
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