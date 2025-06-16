Главное за 16 июня Задержание Росликова, масштабное отмывание денег и расширение списка персон нон грата

За рубежом:

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в список персон нон грата включила российского актера Павла Прилучного и пропагандистку, многолетнее лицо Первого канала Екатерину Андрееву, сообщает агентство LETA.

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Министр обороны США Пит Хегсет заявил на телеканале Fox News, что некоторые из американских систем противодействия беспилотникам, ранее развернутых в Украине, были перемещены на Ближний Восток. Он объяснил, что решение было принято для защиты американских военных сил в регионе.

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Армия Израиля в понедельник заявила, что получила контроль над воздушным пространством Тегерана и минувшей ночью уничтожила треть пусковых платформ иранских ракет "земля-земля".

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В результате ракетных ударов Ирана по Израилю прошедшей ночью были убиты пять и ранены 92 человека, сообщила в понедельник израильская служба по чрезвычайным ситуациям, пишет ВВС. Изначально сообщалось о трех погибших.

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В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров в Стамбуле, Россия вернула Украине еще 1245 тел людей, сообщил Киев в понедельник, пишет AFP.

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Засулаукс и Шампетерис - это как Босния и Герцеговина? Сколько километров отсюда до Голливуда? Что не поделили боевые ребята в косухах из Засулаукса и ребята с битами из Золитуде? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".