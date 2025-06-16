Европа в последние месяцы значительно увеличила помощь Украине

Европейская военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине в марте и апреле составила 20,2 миллиарда евро, свидетельствуют обнародованные сегодня данные института. В январе и феврале Украина получила от Европы помощь в размере около 6,7 миллиарда евро.

США не поставляли Украине никакой помощи с февраля, заключил институт.

Этот пробел заполнила Европа, но еще надо посмотреть, будет ли рост помощи кратковременным или же продолжительным, отметил представитель института.

На начальном этапе войны Украина получила наибольшую помощь от США, где пост президента тогда занимал демократ Джо Байден.

В начале марта администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила военную помощь Украине. Европа в этой ситуации обещала увеличить помощь Киеву, но не все страны внесли равный вклад. Северные страны и Великобритания значительно увеличили поддержку Украины, а другие страны, например Германия, сохранили умеренность.