Иран сигнализирует о желании прекратить боевые действия, сообщают СМИ

По данным источников издания, Тегеран дал арабским посредникам сигнал о том, что был бы готов вернуться к переговорам, если бы США не участвовали в израильских атаках. По информации WSJ, Иран указал Израилю, что ограничение насилия - в интересах обеих стран.

Однако издание отмечает, что у Израиля нет стимула остановить наступление, так как его самолеты уже свободно летают над Тегераном, а контратаки Ирана не наносят большого ущерба.