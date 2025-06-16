Иран сигнализирует о желании прекратить боевые действия, сообщают СМИ

Иран посылает через посредников Израилю и США сигналы о том, что он хочет добиться прекращения боевых действий и возобновить ядерные переговоры, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на ближневосточных и европейских чиновников.
По данным источников издания, Тегеран дал арабским посредникам сигнал о том, что был бы готов вернуться к переговорам, если бы США не участвовали в израильских атаках. По информации WSJ, Иран указал Израилю, что ограничение насилия - в интересах обеих стран.
Однако издание отмечает, что у Израиля нет стимула остановить наступление, так как его самолеты уже свободно летают над Тегераном, а контратаки Ирана не наносят большого ущерба.
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