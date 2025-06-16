Видео Израиль атаковал штаб-квартиру иранского телевидения. Взрыв произошел во время прямой трансляции

В результате израильского нападения в понедельник пострадало главное здание иранского гостелеканала IRIB в Тегеране.
🚨 BREAKING: The moment the Iranian TV station was hit live on air pic.twitter.com/4TUxcQpeP8— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) June 16, 2025
В момент взрыва состоялась прямая трансляция, в которой ведущая программы раскритиковала Израиль. Сразу после удара прямая трансляция оборвалась. Чуть позже прямые трансляции возобновились.
Ранее в пятницу сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, и на это Иран отвечает ракетными ударами по Израилю. Взаимные атаки продолжаются уже четвертый день.
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