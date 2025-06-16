Видео Израиль атаковал штаб-квартиру иранского телевидения. Взрыв произошел во время прямой трансляции

В момент взрыва состоялась прямая трансляция, в которой ведущая программы раскритиковала Израиль . Сразу после удара прямая трансляция оборвалась. Чуть позже прямые трансляции возобновились.

Ранее в пятницу сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, и на это Иран отвечает ракетными ударами по Израилю. Взаимные атаки продолжаются уже четвертый день.