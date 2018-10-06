Сб, 6.10.2018
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John Galliano: провокационная секси-сетка, армейские сапоги, шляпы и "газетные" трусики Неделя моды в Париже

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Ну разве можно себе представить Неделю моды в Париже без показа John Galliano, которому всегда есть что сказать, а точнее - предложить модницам! Дефиле, прошедшее во дворце Шайо на площади Трокадеро, отправило публику в увлекательное путешествие в прошлое, финальной точкой которого стал рубеж XIX и XX веков.

На стиль модерн дизайнер, конечно, смотрит глазами современного художника.

В основе его весенне-летней коллекции 2019 года - сшитые из полупрозрачного хлопка

синие, нежно-голубые и белые кружевные платья с рюшами, оборками, передниками и рукавами-"фонариками", которые John Galliano предлагает носить с грубыми ботинками.

А еще - откровенно провокационная сетка, шляпы и интересные принты вроде "газетного" на трусиках (на третьем по счету фото ниже).

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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