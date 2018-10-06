John Galliano: провокационная секси-сетка, армейские сапоги, шляпы и "газетные" трусики

Ну разве можно себе представить Неделю моды в Париже без показа John Galliano, которому всегда есть что сказать, а точнее - предложить модницам! Дефиле, прошедшее во дворце Шайо на площади Трокадеро, отправило публику в увлекательное путешествие в прошлое, финальной точкой которого стал рубеж XIX и XX веков.