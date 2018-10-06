Поступило 20 сигналов о возможном воздействии на избирателей и фальсификации результатов выборов
6 октября 2018, 13:14
Полиция безопасности (ПБ) к этому моменту получила 20 сигналов о возможном противоправном воздействии на избирателей и фальсификации результатов выборов, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.
Это данные за весь период до выборов и сегодняшний день до 12.00.
Несколько сигналов уже проверены и не подтвердились, другие сообщения еще проверяются.
ПБ напоминает, что за умышленное незаконное препятствование реализации избирательного права предусмотрена уголовная ответственность. О замеченных в ходе выборов нарушениях можно сообщать ПБ по телефону 67208964 или электронной почте dpdd@dp.gov.lv.
ПБ также напоминает, что о нарушениях запрета на агитацию в день выборов нужно сообщать полиции.