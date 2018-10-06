Сб, 6.10.2018
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  • Поступило 20 сигналов о возможном воздействии на избирателей и фальсификации результатов выборов

Поступило 20 сигналов о возможном воздействии на избирателей и фальсификации результатов выборов

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Полиция безопасности (ПБ) к этому моменту получила 20 сигналов о возможном противоправном воздействии на избирателей и фальсификации результатов выборов, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Это данные за весь период до выборов и сегодняшний день до 12.00.

Несколько сигналов уже проверены и не подтвердились, другие сообщения еще проверяются.

ПБ напоминает, что за умышленное незаконное препятствование реализации избирательного права предусмотрена уголовная ответственность. О замеченных в ходе выборов нарушениях можно сообщать ПБ по телефону 67208964 или электронной почте dpdd@dp.gov.lv.

ПБ также напоминает, что о нарушениях запрета на агитацию в день выборов нужно сообщать полиции.

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