Поступило 20 сигналов о возможном воздействии на избирателей и фальсификации результатов выборов

Это данные за весь период до выборов и сегодняшний день до 12.00.

Несколько сигналов уже проверены и не подтвердились, другие сообщения еще проверяются.

ПБ напоминает, что за умышленное незаконное препятствование реализации избирательного права предусмотрена уголовная ответственность. О замеченных в ходе выборов нарушениях можно сообщать ПБ по телефону 67208964 или электронной почте dpdd@dp.gov.lv.