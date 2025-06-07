К 16:00 часам на выборах самоуправлений проголосовали 39% имеющих право голоса

В том числе в субботу, 7 июня, с 8:00 до 16:00 часов проголосовали 23,13% имеющих право голоса жителей.

Наибольшая активность до сих пор наблюдалась в Риге, где проголосовали 43,11% избирателей.

За Ригой следует Видземе, где на данный момент проголосовали 40,11% имеющих право голоса жителей; Земгале - 36,37%, Курземе - 35,66% и Латгале - 35,47% имеющих право голоса.

За пять дней предварительного голосования на выборах в самоуправления в Латвии проголосовали 16,11% избирателей.

Всего в этих муниципальных выборах могут принять участие 1 377 183 жителя Латвии.

Голосовать в этом году можно на 948 участках по всей Латвии до 20 часов субботы.

В отличие от муниципальных выборов прошлых лет, в этом году отдать свой голос можно на любом участке своего самоуправления.

Также обобщенные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свидетельствуют, что на муниципальных выборах в Латвии по состоянию на 16:00 самая высокая активность избирателей зафиксирована в Адажском крае, где проголосовали 44,87% имеющих право голоса. Наименьшая активность была в Аугшдаугавском крае - 28,31%,

Также высокий уровень активности наблюдался в Сигулдском крае - 44,24%, Кекавском - 43,41%, Риге - 43,36%, Прейльском - 42,67%, Огрском крае - 42,57%, Марупском - 42,09%, Алуксненском - 41,54%, Резекне - 41,52%, и Валкском крае - 41,45%.

Среди краев с наименьшей активностью избирателей, кроме Аугшдаугавского, также Резекненский край - 29,34%, Краславский - 31,77%, Айзкраукльский край - 32,53%, Кулдигский - 32,55%, Гулбенский - 33,89% и Бауский - 33,95%.

В общей сложности в этих выборах могут принять участие 1 377 183 жителя Латвии.