Amnesty: Принудительное кормление Сенцова – пытка

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении, передает Korrespondent.net .

Накануне Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября. Она продолжалась 145 дней. По словам Сенцова, в случае ее продолжения к нему применили бы принудительное питание из-за критического состояния его здоровья и паталогическими изменениями во внутренних органах.