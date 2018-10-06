Видео: Трамп поднялся в самолет с прилипшей к ботинку туалетной бумагой

На видео, где глава государства поднимается по трапу самолета, не замечая гигиеническое средство, обратил внимание пользователь Twitter под ником MaltLiquorLogic.

"Как будто все это президентство не может быть еще более странным... Сегодня Трамп сел на борт Air Force One с туалетной бумагой, прилипшей к его обуви", — прокомментировал ролик юзер.

Видео было просмотрено более трех миллионов раз и вызвало насмешки в адрес президента. Некоторые пользователи написали главе Белого дома напрямую, обратившись к нему в Twitter. "Вы должны уволить ответственного за проверку туалетной бумаги", — посоветовал один из юзеров. "Уберите бумажку с ботинка", — призвал другой.

Многие комментаторы осмеяли президента. Они предположили, что Трамп настолько надоел американцам, что даже его подчиненные решили не говорить ему о произошедшем.

Некоторые решили использовать промах президента как повод для критики. "Нет, это была конституция", — сыронизировал юзер Дэн Саваж.