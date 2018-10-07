TVNET RusНовостиПолитикаФото из штаба "Новое Единство"Фото из штаба "Новое Единство"Русский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать7 октября 2018, 1:24ФОТО: Paula Čurkste/LETA"Новое Единство" следило за результатами подсчета голосов в бюро партии на бульваре З.А. Мейеровица, 12-3. Вскоре после полуночи офис партии был уже полупустым, сообщила команда TVNET. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвыборывыборы в латвииНовости Латвиипартия "единство"