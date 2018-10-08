Состоится внеочередное заседание Юрмальской думы по отставке мэра Труксниса

Сегодня в 12.00 состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором будет рассматриваться вопрос об отставке мэра города Гатиса Труксниса (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), сообщил агентству ЛЕТА депутаты думы от "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Роланд Парасигс-Парасиньш.
Оппозиция Юрмальской думы инициировала отставку мэра после того, как в СМИ появилась информация о том, что у Труксниса был обнаружен шприц с остатками кокаина и его ДНК.
Госполиция применила к Трукснису штраф в размере 100 евро. Шприц с остатками кокаина был найден у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК.
Как ранее заявил Парасигс-Парасиньш, примененный к Трукснису полицией штраф в размере 100 евро несоразмерен, так как даже за курение марихуаны штрафы больше, а депутат партии "Тебе, Юрмала" Мартиньш Стулпиньш указал, что обычный человек уже сидел бы в тюрьме за такое нарушение.