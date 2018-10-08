Состоится внеочередное заседание Юрмальской думы по отставке мэра Труксниса

Оппозиция Юрмальской думы инициировала отставку мэра после того, как в СМИ появилась информация о том, что у Труксниса был обнаружен шприц с остатками кокаина и его ДНК.

Госполиция применила к Трукснису штраф в размере 100 евро. Шприц с остатками кокаина был найден у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК.