Домбровский о премьерстве: готов возглавить дееспособное правительство меньшинства

Кандидат партии "Согласие" на должность премьер-министра Вячеслав Домбровский готов возглавить дееспособное правительство меньшинства.

Сегодня в интервью Латвийскому радио он отметил, что на выборах 13-го Сейма победила партия "Согласие", и было бы закономерно, если бы президент Раймонд Вейонис предложил сформировать правительство партии, победившей на выборах.

"Для меня морально неприемлемо проведение "красных линий" в отношении людей, которые поддержали другую партию, так как в столетие Латвии надо думать об объединении людей, а не о расколе", - подчеркнул Домбровский.

Он считает, что новое правительство нельзя сформировать без "Согласия", и "красные линии" в процессе формирования правительства - это тупик. Домбровский готов возглавить дееспособное правительство меньшинства. "И я приложу все силы, чтобы добиться, чтобы оно больше не было правительством меньшинства", - заверил он.

Его мнение разделяет и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков. В интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" он сказал, что сомневается, что в ближайшее время удастся сформировать новое правительство без "Согласия". "Я допускаю, что без "Согласия" новое правительство не будет сформировано до начала нового года", - сказал он.

Как сообщалось, избранные в новый парламент партии сегодня начнут консультации о сотрудничестве после выборов.

Вначале в партиях пройдут совещания, на которых будут обсуждаться итоги выборов, затем они начнут переговоры о формировании правительства с другими политическими силами. О готовности взять на себя инициативу переговоров о формировании правительства заявили "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), набравшие больше всего голосов среди правоцентристских партий.

Сегодня также состоится заседание партий нынешней коалиции.

Неофициально политики заявили агентству ЛЕТА, что из шести партий правого крыла, которые прошли в парламент и могут участвовать в формировании правительства, могут сложиться различные варианты коалиции.

В настоящее время к переговорам о формировании правительства не планируется привлекать победившее на выборах "Согласие". Таким образом, в переговорах могут участвовать НКП, "KPV LV", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Как сообщалось, вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии вначале собираются доверить инициативу формирования правительства партиям, набравшим наибольшее после "Согласия" количество голосов - "KPV LV" и НКП, и не планируют приглашать на переговоры "Согласие".