Лукашенко пожаловался на поток оружия из Украины

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Минск не намерен вмешиваться в события в Украине.

"Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - отметил он.

Лукашенко также добавил, что выявляются факты, когда оружие поступает в Беларусь из Украины через сеседние страны.