Оборонному бюджету будет выделено дополнительно 5 млн евро

Председатель правления Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе рассказал, что в понедельник партнеры по коалиции обсудили ряд начатых уходящим правительством задач, включая те, выполнение которых обещали закончить. Одна из этих задач - обеспечить оборонный бюджет в размере 2% ВВП.

Лидер партии "Единство", министр экономики Арвил Ашераденс пояснил, что в начале этого года были предусмотрены средства на обеспечение оборонного бюджета в размере 2% ВВП, но в этом году ВВП Латвии вырос больше, поэтому такой размер финансирования обороны оказался не обеспечен. "Мы не можем рисковать получить от международных партнеров упреки в том, что латвийское правительство не выполняет свои обязательства", - добавил он.

Для увеличения оборонного бюджета до 2% ВВП необходимо чуть больше 5 млн евро. Предполагается, что в ближайшее время это предложение будет рассмотрено в Сейме, сказал Краузе.

Партнеры по коалиции обсудили технический график принятия госбюджета 2019 года, рассмотрев также так называемый сценарий "Б", предусматривающий, что будет с бюджетом, если сформировать новое правительство своевременно не удастся.