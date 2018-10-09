Девичник в несезон: 5 отличных идей для тех, кто планирует свадьбу осенью или зимой

Девичник-SPA: для души и тела

Еще совсем недавно поход в баню был излюбленным делом исключительно мужской половины человечества. Однако сегодня представительницы прекрасного пола все чаще выбирают для девичников формат SPA-вечеринок.

Зарезервируйте индивидуальную зону отдыха, поставьте погромче любимую музыку, укутайтесь в махровые халаты и приготовьтесь сплетничать всю ночь!

Все в лучших традициях любимого “квартета” из сериала “Секс в большом городе”.

Девичник - мастер-класс: свобода самовыражения

Такой вид девичника особенно понравится тем, кто любит после трудовых будней не просто хорошо проводить время, но и учиться чему-то новому. На сегодняшний день в Риге существует масса студий, которые предлагают свои услуги для подобных торжеств.

Давно хотела научиться делать макаруны? Легко! Нравится рисовать маслом? Пожалуйста! Может, мечтаешь выучить пару трюков на пилоне и попробовать себя в жанре pole dance? Дерзай!

Если вышеперечисленные мастер-классы кажутся слишком банальными и скучными - поверь, этой индустрии есть чем тебя удивить. Так, например, художественная студия Biskvīts предлагает создать посуду собственного дизайна. Символично для начала семейной жизни, не правда ли? Несколько часов свободы самовыражения, отдыха от повседневной жизни и болтовни с самыми близкими подругами обеспечат незабываемый вечер и отличные воспоминания о лучшем девичнике в твоей жизни. Надеемся, ты не боишься испачкаться!

Девичник-квест: пораскинуть мозгами

Конечно, такая забава уже давно прочно укрепилась в досуге многих латвийцев.

Однако это не делает квесты менее популярным и наиболее успешным видом времяпрепровождения для больших компаний.

Что может лучше поднять боевой дух и праздничное настроение, чем общая цель, решение увлекательных задач и разгадывание головоломок.

После пройденного этапа можно обменяться впечатлениями и выплеснуть эмоции в уютном кафе.

Девичник-путешествие: для узкого круга подруг

Этот способ провести девичник не рассчитан на большую компанию, но это не делает его менее увлекательным, а, скорее, наоборот, более камерным и личным. Пригласите самых близких подруг и отправляйтесь на поиски приключений в другой город или даже страну. Путешествия и поездки прекрасно освежают мысли и дарят массу незабываемых впечатлений и эмоций.

Девичник - зимние радости: санки, лыжи и глинтвейн

Если ваше свадебное торжество приходится на зиму, то неплохо придать девичнику сезонный колорит.

Можно организовать вечер на катке, покататься на лыжах, сноуборде или санках, поиграть в снежки, слепить праздничного снеговика.