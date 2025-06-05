ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, какой солнцезащитный крем с SPF-фактором подойдет вам лучше всего

Вы когда-нибудь стояли у аптеки или полки магазина, не в силах решить, какой солнцезащитный крем выбрать? SPF 30, 50 или 100? Не всегда легко понять, что именно подходит для вашей кожи и образу жизни. Этот быстрый тест из 10 вопросов поможет вам узнать, какой продукт с SPF подойдет вам лучше всего - исходя из вашего типа кожи, ежедневных привычек и отношения к загару. Пройдите тест, получите персонализированный результат с рекомендациями о том, как лучше всего защитить кожу, чтобы она оставалась здоровой и сияющей круглый год, а если вам повезет, вы также выиграете ценный приз от Apotheka.