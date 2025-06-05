Что произошло со звуком на 4-м "Большом концерте"? Отвечает Густаво - один из организаторов

После субботнего 4-го "Большого концерта" (4. Lielais koncerts) на Большой эстраде Межапарка посетители в социальных сетях выражали свою признательность за прекрасный концерт, но были озадачены плохим качеством звука. TVNET+ связался с Густаво, одним из организаторов концерта, чтобы выяснить, обоснованы ли подозрения посетителей о том, что со звуком что-то не так, и как он это прокомментирует.
Густаво очень быстро отреагировал на просьбу TVNET+ рассказать свою точку зрения на ситуацию и ответил:
"Я знаю, что звук был лучше, чем когда-либо на "Большом концерте" - ближе к сцене, у пульта управления, на стоячих местах и в нижних сидячих рядах".