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Что произошло со звуком на 4-м "Большом концерте"? Отвечает Густаво - один из организаторов

Перевод: rus.tvnet.lv

После субботнего 4-го "Большого концерта" (4. Lielais koncerts) на Большой эстраде Межапарка посетители в социальных сетях выражали свою признательность за прекрасный концерт, но были озадачены плохим качеством звука. TVNET+ связался с Густаво, одним из организаторов концерта, чтобы выяснить, обоснованы ли подозрения посетителей о том, что со звуком что-то не так, и как он это прокомментирует.

Густаво очень быстро отреагировал на просьбу TVNET+ рассказать свою точку зрения на ситуацию и ответил:

"Я знаю, что звук был лучше, чем когда-либо на "Большом концерте" - ближе к сцене, у пульта управления, на стоячих местах и в нижних сидячих рядах".

Однако, рассказывая чуть больше, он признается, что...

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