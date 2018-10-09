Трамп отправил в отставку постпреда США в ООН Хейли

Как отмечается, в настоящее время неизвестно, когда закончатся ее полномочия в ООН.

По словам источников, на прошлой неделе Хейли обсуждала свою отставку с главой государства. Согласно имеющейся информации, некоторые высокопоставленные чиновники США, занимающиеся внешней политикой страны, были сильно удивлены этой новостью, передает Gazeta ru .

Ранее Хейли заявила, что автору анонимной статьи в газете The New York Times, в которой говорилось о противостоянии президенту США Дональду Трампу среди его подчиненных, следует уйти в отставку. По ее словам, она не во всем соглашается с Трампом и благодаря своей должности всегда может обсудить с президентом спорные моменты.