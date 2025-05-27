"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно случились бы очень плохие вещи - и я имею в виду очень плохие. Он играет с огнем!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщалось ранее, после удара российских беспилотников, в результате которого погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, президент США уже в воскресенье, 25 мая, назвал Путина сумасшедшим.

Он подчеркнул, что Путин "зря убивает множество людей", указав, что "ракеты и беспилотники запускаются по украинским городам без всякой причины".

Трамп не пояснил, что именно он имел в виду под "действительно плохими вещами" и не сделал никаких конкретных угроз в адрес России.

Однако газета The Wall Street Journal и телеканал CNN сообщают, что в Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против России, которые могут быть объявлены уже на следующей неделе.

Тем не менее, оба СМИ признают, что Трамп снова может изменить свои планы, как это часто с ним происходит.

Недавние заявления президента США свидетельствуют о серьезных изменениях в его отношении к российскому диктатору, о котором ранее он обычно высказывался с похвалой и избегал критики.

Однако теперь Трамп начал проявлять все большее раздражение по поводу открытого нежелания Москвы отказаться от своих абсурдных требований к Украине, что фактически не оставляет надежд на завершение развязанной Россией войны.