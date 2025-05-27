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KNAB проверит, соответствует ли благотворительный концерт Jumprava законодательству

Группа Jumprava

Концерт группы Jumprava, спонсируемый партией "Латвия на первом месте" (LPV), представлен как благотворительное мероприятие, однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оценит, соответствует ли его финансирование требованиям нормативных актов.

В KNAB указали, что в предвыборный агитационный период политические организации имеют право организовывать и оплачивать концерты или другие публичные мероприятия.

Согласно Закону о предвыборной агитации, концерт с бесплатным входом считается благотворительным мероприятием, и связанные с ним расходы политическая организация может покрывать только из своих частных средств, например, из пожертвований физических лиц.

KNAB подтвердило, что LPV уведомила Бюро о запланированном благотворительном мероприятии. KNAB проведет проверку, чтобы установить, было ли его финансирование осуществлено в соответствии с требованиями законодательства.

Концерт состоится 5 июня в Риге на открытой концертной площадке Wondersala.

В Латвии предвыборный агитационный период начался 8 февраля в преддверии запланированных на 7 июня выборов в органы самоуправления.

В день выборов и за день до них агитация запрещена. Исключение составляет неоплаченная агитация в социальных сетях.

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