Подробности трагической смерти на Рижском марафоне

9 минут - это очень хороший показатель, учитывая все ограничения движения в конкретный день", - сказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.

Директор Рижского марафона Айгар Нордс отметил, что очень редко, но случаи смерти бывают.

Он предупредил, что перед тем, как готовиться к марафону на 42 километра, необходимо оценить состояние здоровья.

"Я думаю, любой врач скажет вам - если у вас есть, скажем, проблемы с сердцем или другие хронические заболевания - вам следует воздержаться от интенсивного бега на такие длинные дистанции, об этом не может быть и речи", - подчеркнул Айгар Нордс.

Лаура Берзиня также отмечает, что накануне марафона важно избегать перегрузок - не посещать бани, вечеринки и трезво оценивать свое здоровье. По ее словам, даже при хорошем самочувствии скрытые заболевания могут проявиться под высокой нагрузкой.

"Ответственность за участие в таких масштабных спортивных мероприятиях человек должен нести сам. Нужно оценить, зная то, что нагрузка большая", - сказала Лаура Берзиня.

Организаторы отмечают, что последние годы участники готовятся серьезнее.

Напомним, в этом году на старт Рижского марафона Rimi на различные дистанции зарегистрировались 40 122 участника.

В этом году марафон привлек и рекордное число иностранных бегунов - 6017 участников из 109 стран мира.