Из РФ на метеорологическом зонде в Латвию переброшено 30 000 контрабандных сигарет

Во вторник, 27 мая, в Лудзенском крае пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
Во время патрулирования границы в Малнавской волости пограничники заметили в воздухе объект, который летел из России в Латвию и приземлился на лугу в 100 метрах от границы.
Обследовав объект, пограничники установили, что это метеорологический зонд, к которому прикреплена обернутая полиэтиленовой пленкой коробка с 30 000 контрабандных сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс по факту контрабанды в крупном размере.
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