Skip to footer
Вт, 27.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Из РФ на метеорологическом зонде в Латвию переброшено 30 000 контрабандных сигарет

На метеорологическом зонде в Латвию переброшены контрабандные сигареты

Во вторник, 27 мая, в Лудзенском крае пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Во время патрулирования границы в Малнавской волости пограничники заметили в воздухе объект, который летел из России в Латвию и приземлился на лугу в 100 метрах от границы.

Обследовав объект, пограничники установили, что это метеорологический зонд, к которому прикреплена обернутая полиэтиленовой пленкой коробка с 30 000 контрабандных сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс по факту контрабанды в крупном размере.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх