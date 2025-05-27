Из РФ на метеорологическом зонде в Латвию переброшено 30 000 контрабандных сигарет

Во время патрулирования границы в Малнавской волости пограничники заметили в воздухе объект, который летел из России в Латвию и приземлился на лугу в 100 метрах от границы.

Обследовав объект, пограничники установили, что это метеорологический зонд, к которому прикреплена обернутая полиэтиленовой пленкой коробка с 30 000 контрабандных сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Государственная пограничная охрана начала уголовный процесс по факту контрабанды в крупном размере.