По словам старшего аналитика Корейского института национального объединения Хон Мина, Пхеньян, вероятно, рассматривает «Золотой купол» как угрозу, которая может «значительно ослабить» его ядерный арсенал.

«Если США завершат свою новую программу противоракетной обороны, Северная Корея будет вынуждена разработать альтернативные средства, чтобы противодействовать ей или прорвать ее», — сказал он.

В 2022 году Северная Корея приняла закон, провозглашающий ее ядерным государством, и в последние годы провела испытания различных баллистических и крылатых ракет.

В начале этого года Пхеньян заявил, что испытал новую баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, которая «надежно сдержит любых соперников в Тихоокеанском регионе».

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«Золотой купол» вызвал озабоченность и в Китае. Пекин заявил на прошлой неделе, что «серьезно обеспокоен» «Золотым куполом», который, по его мнению, имеет сильный наступательный потенциал.

«Соединенные Штаты, проводя политику „Америка прежде всего", одержимы стремлением к абсолютной безопасности для себя, — заявило Министерство иностранных дел Китая. — Это нарушает принцип, согласно которому безопасность всех стран не должна ставиться под угрозу, и подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность».

Многие аналитики считают, что обновление оборонных систем США необходимо, но некоторые предупреждают, что процесс разработки «Золотого купола» будет непростым из-за технических и политических проблем.

Значительным препятствием может стать и стоимость проекта, которая может поглотить значительную часть оборонного бюджета США.