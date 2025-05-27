Врач: в стране не может быть 17 родильных отделений, если в сутки рождается 30 детей

Он отметил, что в связи с уменьшением числа новорожденных придется принимать определенные решения, так как при снижении рождаемости каждый ребенок и каждый взрослый становятся все более значимыми для Латвии.

Аболс подчеркнул, что сокращение численности населения существенно влияет на доступность человеческих ресурсов и в стране в целом, и в системе здравоохранения. Если ранее говорили о привлечении людей из-за рубежа, то теперь на первый план выходит задача не потерять тех, кто уже есть.

Возможно, многим людям придется работать дольше, и развитие страны будет зависеть от состояния их здоровья, поэтому необходимо укреплять систему здравоохранения как с точки зрения инфраструктуры, так и человеческих ресурсов.

Директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране отметила, что здравоохранение должно стать приоритетом для государства, так как это основа безопасности, устойчивости, экономического роста и демографии.

По ее словам, в настоящее время Латвия находится на одном из последних мест по доступности лекарств. Из 173 новых медикаментов, зарегистрированных за последние четыре года, в Латвии доступны только 31.

Со своей стороны руководитель Латвийской сети организаций пациентов Байба Зиемеле указала, что финансирование сферы здравоохранения нужно рассматривать не как расходы, а как инвестиции в здоровье и благополучие населения. В Латвии пациенты постоянно сталкиваются с ограниченной доступностью услуг, что обусловлено установленными в стране квотами, высокими пациентскими взносами и недоступностью лекарств.

Дискуссию "Цена жизни: насколько велика брешь в финансировании здравоохранения?", на которой обсуждалось влияние решений государства на сферу здравоохранения, была организована консалтинговой компанией PowerHouse Latvia и Ассоциацией международных инновационных фармацевтических компаний.