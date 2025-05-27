Главное за 27 мая Отказ от изучения русского в средней школе, оптимальный возраст выхода на пенсию и что может повлиять на цену квартиры

Уходящий день был насыщен важными событиями - подписан меморандум о снижении цен на продукты питания, с 2026/2027 учебного года русский язык как второй иностранный нельзя будет изучать и на этапе среднего образования, а RUS TVNET разобрался, что может повлиять на цену вашей квартиры. Об этих и других новостях вторника, 27 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Снижение цен на продукты питания может отразиться на реальных ценах в течение двух недель, заявил во вторник министр экономики Виктор Валайнис на церемонии подписания меморандума о снижении цен на продукты питания, сообщает агентство LETA.
Покупая жилье, люди обычно хотят обустроить себе уютное гнездышко. Но если по соседству появится мусоросжигающая котельная, транспортная развязка, чадящее производство или военный объект, ситуация может измениться отнюдь не в лучшую сторону. За примерами далеко ходить не надо - в Кенгарагсе прямо под окнами жилого дома полным ходом идет строительство кольца трамвая и междугородних автобусов, а жители поселка под Ригой не в восторге от запланированного завода боеприпасов. TVNET+ поговорил с риэлторами и специалистами Департамента развития Рижской думы и выяснил, где и как еще до покупки жилья узнать, какие проблемные объекты могут появиться поблизости? Делимся лайфхаками и полезными ссылками.
С 2026/2027 учебного года русский язык как второй иностранный нельзя будет изучать и на этапе среднего образования, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о стандарте всеобщего среднего образования.
В Латвии завершился процесс повышения пенсионного возраста - теперь он составляет 65 лет. Кроме того, чтобы получить право на пенсию, нужно иметь как минимум 20 лет официального трудового стажа. О том, будет ли пенсионный возраст увеличиваться, рассуждает доктор экономических наук Эдгар Вольскис.
В апреле 2025 года Генпрокуратура Латвии снова закрыла дело Герберта Цукурса - довоенного авиатора и национального героя, обвиняемого в уничтожении латвийских евреев. Прокурор Юрис Лочмелис указал на "отсутствие состава преступления" согласно статье "Геноцид" Уголовного закона и недостаточность доказательств личной причастности. Одни сочли это реабилитацией, другие - вопиющей несправедливостью и отрицанием истории. TVNET+ анализирует причины и последствия решения.
За рубежом:
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Ливерпуле во время празднований по случаю победы футбольного клуба "Ливерпуль" в английской Премьер-лиге, сообщает BBC. В больницы доставлены 27 человек, в том числе четыре ребенка, сообщил на брифинге поздно вечером в понедельник представитель Службы скорой помощи Дэвид Китчен. Еще 20 пострадавшим помощь оказали на месте.
В редакцию Rus.Postimees обратилась женщина с просьбой опубликовать ее историю. Нам предложили крайне необычную военную драму с элементами криминала. Рассказ убитой горем вдовы, потерявшей мужа в боях за Украину, оказался совсем не тем, чем выглядел поначалу. "Вдова" придумала себе "мужа".
По данным источников WSJ, Дональд Трамп разочарован в действиях Путина в Украине и слишком медленном темпе переговоров о мирном урегулировании. Он проводит переоценку своего отношения к президенту РФ, считает издание.
Во вторник, 27 мая, в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере пять человек, еще 19 получили ранения, сообщает телекомпания CCTV.
Россия строит линии электропередачи на оккупированной части Запорожской области Украины, чтобы, предположительно, подключить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) к своей энергосистеме, сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад экологической организации Greenpeace.
Интересное чтиво:
Уже известно, что после смерти близкого человека, разрыва отношений или болезненного предательства в сердце возникает мучительная пустота. Врачи дали этому явлению название - синдром разбитого сердца. Эксперты предупреждают, что последствия могут быть смертельными. Причем мужчины от этого умирают чаще.
В прошедшую субботу, 24 мая, в Риге на площадке AB Dambis с успехом прошел первый масштабный и концептуально новый фестиваль электронной музыки Endorfin, собравший яркую международную публику и доказавший: танцевать и наслаждаться музыкой можно и нужно с ясным умом и без стимуляторов.
"Сегодня рано утром с солнцем в возрасте 105 лет ушла из жизни наша Элвира Балдиня. Она была старейшей актрисой латвийского театра за последние годы", - написал во вторник, 27 мая, на своей странице в Facebook актер и переводчик Нового Рижского театра Гундарс Аболиньш.
На лесной тропе прохожих поджидают одиозные личности, включая Ленина, Хрущева и Эрдогана. Путина здесь пока нет - чтобы не перегружать лес негативной аурой, объясняет инициатор этого проекта.
Хотя в браке дирижера Айнарса Рубикиса и его жены, режиссера Резии Калнини, в начале года наметился серьезный кризис, отношения тем не менее восстановились, сообщает журнал Kas Jauns.
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