Главное за 27 мая Отказ от изучения русского в средней школе, оптимальный возраст выхода на пенсию и что может повлиять на цену квартиры

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Во вторник, 27 мая, в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере пять человек, еще 19 получили ранения, сообщает телекомпания CCTV.

Россия строит линии электропередачи на оккупированной части Запорожской области Украины, чтобы, предположительно, подключить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) к своей энергосистеме, сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад экологической организации Greenpeace.

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Уже известно, что после смерти близкого человека, разрыва отношений или болезненного предательства в сердце возникает мучительная пустота. Врачи дали этому явлению название - синдром разбитого сердца. Эксперты предупреждают, что последствия могут быть смертельными. Причем мужчины от этого умирают чаще.

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В прошедшую субботу, 24 мая, в Риге на площадке AB Dambis с успехом прошел первый масштабный и концептуально новый фестиваль электронной музыки Endorfin, собравший яркую международную публику и доказавший: танцевать и наслаждаться музыкой можно и нужно с ясным умом и без стимуляторов.

"Сегодня рано утром с солнцем в возрасте 105 лет ушла из жизни наша Элвира Балдиня. Она была старейшей актрисой латвийского театра за последние годы", - написал во вторник, 27 мая, на своей странице в Facebook актер и переводчик Нового Рижского театра Гундарс Аболиньш.

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На лесной тропе прохожих поджидают одиозные личности, включая Ленина, Хрущева и Эрдогана. Путина здесь пока нет - чтобы не перегружать лес негативной аурой, объясняет инициатор этого проекта.

Хотя в браке дирижера Айнарса Рубикиса и его жены, режиссера Резии Калнини, в начале года наметился серьезный кризис, отношения тем не менее восстановились, сообщает журнал Kas Jauns.

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