Суд частично запретил движение дизельных автомобилей в Берлине

Среди этих улиц - часть Лейпцигер-штрассе и Фридрихштрассе в центре Берлина. Запрет коснется легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5. Соответствующее распоряжение ведомство берлинского Сената по делам транспорта должно принять до 31 марта.

Кроме того, власти Берлина должны проверить возможность запрета движения для старых дизельных автомобилей по ряду других улиц общей длиной 15 км, передает Deutsche Welle .

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.