Вт, 9.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Польша хочет от Германии новых репараций за ущерб от Второй мировой войны

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ФОТО: AP/Scanpix

В Польше глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что нужно еще раз подсчитать потери польской стороны во Второй мировой войне по новой методике и предъявить претензии ФРГ. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

По словам Мулярчика, в сделанном после окончания Второй мировой войны отчете потери Польши оценивались в примерно $50 млрд, что в соответствии с нынешним курсом составляет около $850 млрд, передает Gazeta ru.

«Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях», — сказал Мулярчик.

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