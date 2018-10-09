Польша хочет от Германии новых репараций за ущерб от Второй мировой войны

В Польше глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что нужно еще раз подсчитать потери польской стороны во Второй мировой войне по новой методике и предъявить претензии ФРГ. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.