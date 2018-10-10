Латвийцев приглашают на бесплатную проверку здоровья, которая заканчивается кредитным рабством

65-летний елгавчанин Виктор приехал на бесплатную проверку в Ригу, на улицу Бруниниеку.

Стандартная цена лечения (мужчине сказали, что нужно лечить спину) - 1908 евро, но Виктору сделали скидку и цена уже составила 1399 евро. Вместе с процентами мужчина должен заплатить 1722 евро. Но, такой суммой пациент не располагал и ему предложили лечиться в рассрочку.

Мужчина и сам не понял, как после проверки ему предложили подписать кредитный договор с ежемесячным платежом 95 евро,

а это третья часть пенсии мужчины.

В центре согласились аннулировать договор, у мужчины есть право в течении 14 дней отказаться от обязательств, поскольку договор подписан удаленно, а не в кредитном учреждении.

Сандрис из Тукумса тоже получил по телефону приглашение на бесплатную проверку. Мужчине сказали, что приглашают людей за 40 лет. У Сандриса расспросили про здоровье и у мужчины сложилось впечатление, что диагноз ставят основываясь на рассказ пациента, а не на обследовании. Например, Садрису предложили программу по коррекции веса за 2022 евро. Платить за каждое посещение врача не разрешили, а если у мужчины нет всей суммы, то он может заключить договор о рассрочке с одним из двух банков на выбор.

Мужчина хотел взять договор домой и обсудить с женой сумму платежа, но ему настойчиво предлагали подписать документ здесь и сейчас.

AS “Nokra” как лечебное учреждение зарегистрировано 1 августа 2017 года. После полученных от жителей жалоб, Инспекция здравоохранения здоровья 8 октября нынешнего года провела проверку в данном учреждении.

В ходе проверки было выявлено, что в центре проводят диагностику с помощью препаратов Multiscan BC, которые не соответствуют нормативным актам об использовании медицинского оборудования.