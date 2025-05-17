Кремль не исключает встречи Путина и Зеленского

"Мы считаем, что такая встреча возможна по итогам работы делегаций двух сторон, когда будут достигнуты определенные договоренности между этими делегациями, но исключительно по итогам работы и когда будут достигнуты определенные результаты", - сказал Песков.

Он также сообщил, что Россия готовит список условий для прекращения огня и передаст их Украине.

Неделю назад Путин предложил начать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая, а президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил готовность сам отправиться в Стамбул и встретиться там с Путиным.

В последующие дни российская сторона хранила молчание по поводу своего представительства на переговорах, и только в среду вечером объявила, что делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский, бывший министр культуры и нынешний председатель Союза писателей России.

Зеленский назвал российскую делегацию "бутафорской".