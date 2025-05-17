Кремль не исключает встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в субботу, 17 мая, что в Кремле считают возможной встречу лидеров России и Украины, если переговорщики двух стран достигнут определенных договоренностей.
"Мы считаем, что такая встреча возможна по итогам работы делегаций двух сторон, когда будут достигнуты определенные договоренности между этими делегациями, но исключительно по итогам работы и когда будут достигнуты определенные результаты", - сказал Песков.
Он также сообщил, что Россия готовит список условий для прекращения огня и передаст их Украине.
Неделю назад Путин предложил начать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая, а президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил готовность сам отправиться в Стамбул и встретиться там с Путиным.
В последующие дни российская сторона хранила молчание по поводу своего представительства на переговорах, и только в среду вечером объявила, что делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский, бывший министр культуры и нынешний председатель Союза писателей России.
Зеленский назвал российскую делегацию "бутафорской".
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