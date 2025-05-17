В латышском календаре появятся девять новых имен

С 1 января следующего года в традиционный латышский календарь будут официально внесены девять новых имен - шесть женских и три мужских. Такое решение в пятницу приняла Экспертная комиссия по календарным именам при Центре государственного языка Латвии (VVC).
Согласно решению комиссии, отныне именины Франциски будут отмечаться 11 января, Греты - 23 января, Доминики - 4 февраля, Милы - 19 июня, Вестарды - 28 июня, Мадлены - 23 июля, Элиасы - 2 августа, Ванессы - 23 сентября, а Алексы - 8 ноября.
Комиссия также решила дополнить расширенный список именин 56 новыми именами различного происхождения, отразив тем самым многообразие и меняющийся ландшафт именования в Латвии.
В расширенный календарь будут включены такие имена, как Карло, Айдан, Селеста, Дарина, Дарий, Дарюс, Дастин, Ричмонд, Дуя, Джордана, Элианора, Демид, Тилда, Аделайна, Джозеф, Фрейя, Абигайла, Казимиер, Аннике, Хиония, Реймонд, Эзерс, Тейлор, Лиора, Вилле, Ратмир, Летия, Эметс, Маргрета, Мариама, Аннабелла, Эдмонт, Элианс, Скот, Ауде, Лений, Мелика, Мелина, Мелодия, Валгундис, Аглая, Йоханнес, Йонас, Рубен, Бейлия, Амбера, Луна, Мигел, Туве, Шарлизе, Теона, Фредрик, Беверина, Конор, Никлаус и Артемида.
Кроме того, в расширенном календаре будет уточнено написание некоторых имен в соответствии с современной латышской литературной и латгальской письменной традицией, таких как Сеймань, Мора (Муора), Борбала (Буорбала), Борбола (Буорбола), Борбула (Буорбула), Йонь (Юонь), Повул (Пуовул), Бартуль и Мейкуль.
Решения были приняты на основании четко прописанных критериев: происхождение и значение имени, его благозвучность, стабильность употребления, соответствие латышской традиции именования, а также количество носителей имени в обществе.
Комиссия собирается не реже одного раза в три года. В этот раз количество предложений было особенно значительным - поступил 181 запрос на включение новых имен в традиционный календарный список и еще 78 - в расширенный список именин.
Все изменения вступят в силу с 1 января следующего года и найдут отражение в печатных календарях.
Цель Экспертной комиссии по календарным именам - поддерживать и развивать латышские традиции именования. В ее состав входят десять членов, делегированных Центром государственного языка, Институтом латышского языка Латвийского университета, Агентством латышского языка, Департаментом ЗАГСа и Департаментом государственных прав Министерства юстиции, а также Управлением по делам гражданства и миграции.
В Центре государственного языка поясняют, что появление новых имен свидетельствует об открытости латвийского общества и одновременно способствует дальнейшему развитию языка.
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