В латышском календаре появятся девять новых имен

Решения были приняты на основании четко прописанных критериев: происхождение и значение имени, его благозвучность, стабильность употребления, соответствие латышской традиции именования, а также количество носителей имени в обществе.

Комиссия собирается не реже одного раза в три года. В этот раз количество предложений было особенно значительным - поступил 181 запрос на включение новых имен в традиционный календарный список и еще 78 - в расширенный список именин.

Все изменения вступят в силу с 1 января следующего года и найдут отражение в печатных календарях.

Цель Экспертной комиссии по календарным именам - поддерживать и развивать латышские традиции именования. В ее состав входят десять членов, делегированных Центром государственного языка, Институтом латышского языка Латвийского университета, Агентством латышского языка, Департаментом ЗАГСа и Департаментом государственных прав Министерства юстиции, а также Управлением по делам гражданства и миграции.

В Центре государственного языка поясняют, что появление новых имен свидетельствует об открытости латвийского общества и одновременно способствует дальнейшему развитию языка.