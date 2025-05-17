В субботу вечером билеты на поезд будут стоить вдвое дешевле

Как уточняет PV, при покупке билетов через сайт и мобильное приложение Vivi скидка будет применяться автоматически.

Приобрести билеты со скидкой 50% можно будет также в железнодорожных кассах, а на станциях, где кассы к моменту отправления уже закрыты, льготные билеты можно будет оформить непосредственно у контролеров в поездах.

Регулярные льготы, например, для владельцев удостоверений Goda ģimene, в этот вечер с акционной скидкой "Ночи музеев" не суммируются.

Акция "Ночь музеев" была впервые инициирована Министерством культуры и коммуникаций Франции в 1999 году, первоначально под названием "Весна музеев". Ее главная цель - привлечь в музеи тех, кто обычно туда не ходит. Через несколько лет "Ночь музеев" стала важной частью мероприятий, посвященных Международному дню музеев.

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В Латвии "Ночь музеев" проходит уже в 21-й раз, ее тема в этом году - "Истории наших ценностей".