Молодой водитель совершил самоубийство? Версии трагической аварии на Таллинском шоссе

Что стало причиной аварии? На гладком, хорошо просматриваемом шоссе у Адажи (рядом с пешеходным мостом через шоссе) после столкновения двух транспортных средств погиб молодой парень.

Езда 21-летнего водителя Audi, который выехал на встречную полосу и в результате фронтального столкновения с автобусом погиб на месте ДТП, наводит на мысль о самоубийстве. Но, это версию, как и многие другие еще предстоит проверить полиции. Будет назначена техническая экспертиза Audi. Так же рассматривается версия, что ранним, темным утром водитель автобуса мог заснуть или находится в состоянии алкогольного опьянения. Начато следствие, которое установит причину страшной аварии.