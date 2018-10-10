Ср, 10.10.2018
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Молодой водитель совершил самоубийство? Версии трагической аварии на Таллинском шоссе

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ФОТО: скриншот видео

Во вторник, 9 октября, рано утром на Таллинском шоссе возле Адажи произошла трагическая авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которой погиб водитель Audi 1997 года рождения. Водитель автобуса с легкими травмами был доставлен в больницу, рассказывает передача Degpunktā на канале LNT. 

Вызов на место аварии полиция получила в 5.30 утра. Сразу же было перекрыто движение, которое возобновили после 9 часов утра.

Что стало причиной аварии? На гладком, хорошо просматриваемом шоссе у Адажи (рядом с пешеходным мостом через шоссе) после столкновения двух транспортных средств погиб молодой парень. 

Езда 21-летнего водителя Audi, который выехал на встречную полосу и в результате фронтального столкновения с автобусом погиб на месте ДТП, наводит на мысль о самоубийстве. Но, это версию, как и многие другие еще предстоит проверить полиции. Будет назначена техническая экспертиза Audi. Так же рассматривается версия, что ранним, темным утром водитель автобуса мог заснуть или находится в состоянии алкогольного опьянения. Начато следствие, которое установит причину страшной аварии. 

Легковая машина была повреждена так сильно, что молодого водителя спасатели освобождали при помощи специальных средств.

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