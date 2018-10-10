Молодой водитель совершил самоубийство? Версии трагической аварии на Таллинском шоссе

Во вторник, 9 октября, рано утром на Таллинском шоссе возле Адажи произошла трагическая авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которой погиб водитель Audi 1997 года рождения. Водитель автобуса с легкими травмами был доставлен в больницу, рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.
Вызов на место аварии полиция получила в 5.30 утра. Сразу же было перекрыто движение, которое возобновили после 9 часов утра.
Что стало причиной аварии? На гладком, хорошо просматриваемом шоссе у Адажи (рядом с пешеходным мостом через шоссе) после столкновения двух транспортных средств погиб молодой парень.
Šorīt autobusa avārijā #Ādaži #Latvija gājis bojā cilvēks, ziņo Valsts policija via @ltvzinas— BreakingLV (@breakinglv) 9 октября 2018 г.
📷 Normunds Bikše pic.twitter.com/U6vAG59IJ0
Езда 21-летнего водителя Audi, который выехал на встречную полосу и в результате фронтального столкновения с автобусом погиб на месте ДТП, наводит на мысль о самоубийстве. Но, это версию, как и многие другие еще предстоит проверить полиции. Будет назначена техническая экспертиза Audi. Так же рассматривается версия, что ранним, темным утром водитель автобуса мог заснуть или находится в состоянии алкогольного опьянения. Начато следствие, которое установит причину страшной аварии.
Pasažieru autobusa un vieglā auto avārija #Ādaži #Latvija. Vieglais auto pilnībā nopostīts. Autobuss arī stipri cietis. Satiksme abos virzienos bloķēta.— BreakingLV (@breakinglv) 9 октября 2018 г.
🎥 Sergey Gudel pic.twitter.com/bTjrK6iaJI
Легковая машина была повреждена так сильно, что молодого водителя спасатели освобождали при помощи специальных средств.