Необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, распрямив при этом заломы и складки.

Однако не стоит заполнять стиральную машину большим количеством одежды. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется положить всего несколько вещей.

Кроме того, этот способ больше подходит для разглаживания изделий из тонкой ткани.