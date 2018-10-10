Британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга.
Необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, распрямив при этом заломы и складки.
Однако не стоит заполнять стиральную машину большим количеством одежды. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется положить всего несколько вещей.
Кроме того, этот способ больше подходит для разглаживания изделий из тонкой ткани.
В апреле 2017 года шведская марка молодежной женской одежды Monki запустила ролик под названием 1-800-LAZY-ECO в поддержку экологичного образа жизни «для лентяек». Девушкам предложили не стирать одежду целиком, а только застирывать пятна, либо выбирать при стирке в стиральной машине низкую температуру воды. Сушить одежду предлагали не в машине, а на солнце.