Штраф поющему полицейскому Пузикову за разглашение секретных данных вступил в силу

Решение первой инстанции было обжаловано, но оставлено в силе Курземским окружным судом.

Не называя имени обвиняемого, Верховный суд сообщил агентству LETA, что доводы кассационной жалобы обвиняемого основаны на его субъективном мнении об оценке достоверности, допустимости и достаточности полученных по делу доказательств, а также об оценке обстоятельств, повлиявших на вынесение приговора.

Жалоба была подана с целью отменить решение апелляционного суда не по правовым, а по фактическим основаниям, что противоречит положению Уголовно-процессуального закона, согласно которому кассационная инстанция не должна заново оценивать обстоятельства дела, отметил Верховный суд.

Служащему Госполиции Пузикову, который также известен как музыкальный исполнитель, было предъявлено обвинение по статье 329 Уголовного закона, а именно за разглашение служебной информации, не являющейся конфиденциальной, секретной или совершенно секретной, если это было совершено должностным лицом, которое было предупреждено о неразглашении информации или несет юридическую ответственность за хранение информации.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Бюро внутренней безопасности возбудило уголовное дело в отношении должностного лица территориального структурного подразделения за разглашение частному лицу служебной информации, не являющейся государственной тайной.

Latvijas Avīze сообщала, что подозреваемым по этому делу является участковый инспектор из Огре Пузиков, который сообщил некому рэперу, что тот находится в розыске.

В конце 2023 года Рижский городской суд приговорил Пузикова к штрафу в размере 6200 евро за разглашение секретной информации.