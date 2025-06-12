"Моя Мона Лиза": Максим Галкин показал свежие фото дочери

"Моя Мона Лиза", - написал шоумен под публикацией со свежими снимками 11-летней Лизы Галкиной.

Ранее юморист поделился и фото сына Гарри.

В интервью Ирине Шихман Максим когда-то рассказывал, что в один момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

Последние публикации Максима Галкина посвящены отдыху во время перерыва в его плотном гастрольном графике.

Напомним, Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом выступит во многих городах Латвии. Ранее сообщалось, что проданы билеты на концерты 1 и 2 августа в Цесисе, 10 августа в Елгаве, а также 13 августа в Резекне. 6 августа Галкин выступит в Лиепае, 7-го - в Юрмале, 9-го - в Рое, а 12-го - в Даугавпилсе.