Умер лидер легендарной группы Beach Boys Брайан Уилсон

"Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался", - говорится в заявлении семьи, опубликованном в соцсетях и на официальном сайте музыканта.

"Сейчас мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, когда наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром", - отмечается в заявлении.

Брайан Уилсон родился в 1942 году в городе Инглвуд в Калифорнии, а в 1961 году вместе со своими родными братьями Деннисом и Карлом Уилсонами, двоюродным братом Майком Лавом и школьным другом Аланом Джардином создал группу The Beach Boys.

Пик популярности группы пришелся на период с 1962 по 1966 год, когда были выпущены такие хиты, как Surfin' USA, I Get Around, Fun, Fun, Fun и Surfer Girl. Брайан Уилсон был автором песен, аранжировщиком, солистом и бас-гитаристом. За свою жизнь он получил две премии "Грэмми".